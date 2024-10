)

E’ il racconto di tante storie di donne che hanno vissuto la lotta al cancro come un percorso intimo. Ogni persona che affronta questa malattia ha una storia unica di coraggio, determinazione e resilienza. Questi racconti vogliono essere ispirazione per tutti. Per raggiungere gli obiettivi più ampi di sensibilizzazione, la mostra, dopo l’inaugurazione, verrà spostata e allestita nuovamente all’interno dell’ospedale, in modo da consentirne la fruizione per pazienti e visitatori.

In occasione di 'Ottobre Rosa' "sarà, inoltre, attivo presso la Breast Unit dell’ospedale un 'open day' tutti i venerdì del mese di ottobre dalle 8 alle 15 per tutte le donne e uomini con sintomi a carico della mammella.Dal mese di novembre, riprenderà lo Sportello Rosa il venerdì dalle 8 alle 11.30. Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito dell’ospedale", precisa l'ospedale in una nota.

“L'ospedale Isola Tiberina dedica da sempre molta attenzione alle patologie femminili, proponendo iniziative e programmi di prevenzione che favoriscano stili di vita salutari nei vari contesti, partendo dall’ambiente scolastico fino ai luoghi di lavoro. – afferma Daniele Piacentini, amministratore relegato dell’ospedale Isola Tiberina - La centralità della persona e dei bisogni di cura sono il presupposto che hanno portato l’Ospedale alla programmazione dei percorsi assistenziali, pensati come contesti organizzativi per l’integrazione delle competenze disciplinari e professionali coinvolte nella diagnosi e nel trattamento di alcune condizioni cliniche”.

“La Mostra PI PP Portraits è il racconto di una giornata di storie, di quelle che non dimentichi . È l’incontro con venti donne vestite di rosa, il colore della forza, della resilienza, del coraggio. Ma è anche l’omaggio all’unicità di queste persone, alla loro densa umanità che emerge dal monocromo degli abiti e dello sfondo. È il tesoro di un dialogo intimo, del regalo inestimabile che loro hanno fatto a me e non viceversa. Sono profondamente grato e riconoscente a tutti coloro hanno preso parte a questo progetto e che lo hanno reso possibile", commenta Pierpaolo Piccioli, direttore Creativo Valentino Spa.