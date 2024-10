Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo presentato al ministro Nordio, al ministro Schillaci, al presidente della Commissione Affari sociali del Senato Zaffini, al vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera Ciocchetti tutte le nostre proposte per migliorare la sanità pubblica e farla tornare ad essere attrattiva verso i nostri giovani. E siamo pronti a proporlo anche alle opposizioni. Noi siamo stati, e lo saremo sempre, a disposizione perché vogliamo essere da supporto per le istituzioni. Ma se è vero - continua Scatizzi - che un'alta percentuale dei nostri ragazzi non sceglie più questa professione, non servono né trionfalismi, né catastrofismi, ne tantomeno serve assistere ad una eterna partita di calcio che va oltre i tempi supplementari. Servirebbe solo che qualcuno indicasse il destino del Servizio sanitario nazionale e dei sui operatori nei prossimi 5, 10, 20 anni. Il destino del servizio che salva vite umane negli scenari di guerra, come quelli che vediamo in questi giorni, e in quelli di pace, come durante la pandemia".