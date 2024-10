Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - Il via libera della Cts dell'Aifa al vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech adattato a XBB.1.5 (la variante Kraken) "è un'ottima notizia" e "proprio perché aggiornato proteggerà meglio gli anziani e i malati fragili. La prossima non sarà una vaccinazione di massa, ma avrà un senso forte per la protezioni delle categorie più a rischio". Lo spiega all'Adnkronos Salute l'nfettivologo Marco Falcone, segretario della Simit, la Società italiana di Malattie infettive e tropicali.

"In ospedale stiamo vedendo un incremento di ricoveri per Covid che riguardano cardiopatici, oncologici, chi ha la Bpco cronica, ecco loro devono proteggersi. Come devono farlo anche gli over 80", rimarca Falcone.

"I medici di famiglia e gli specialisti che hanno in cura anziani e pazienti fragili" come cardiopatici, oncologici, malati di Bpco cronic, "ora devono raccomandare il vaccino. E' una somministrazione banale che non ha rischi e riduce la circolazione del virus nella popolazione". Conclude Falcone.