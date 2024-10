Milano, 31 ott. (Adnkronos Salute) - "L'odio non è espressione di punti di vista, è un veleno che ci divide e ci sminuisce. I crescenti atti di antisemitismo sono profondamente preoccupanti e non trovano posto nella nostra società". E' il monito lanciato via X dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Dobbiamo esprimere le nostre opinioni con rispetto ed empatia, senza lasciare spazio all'antisemitismo, all'islamofobia o al fanatismo di qualsiasi tipo", ha aggiunto, commentando una serie crescente di episodi che si sono verificati in diversi Paesi del mondo, sull'onda del conflitto in corso fra Israele e Hamas.