Bari, 16 feb. - (Adnkronos) - "Ovviamente noi riponiamo la nostra speranza sul servizio sanitario nazionale, sia per il futuro ma anche nel presente. Sappiamo che ci sono tanti spazi di innovazione e siamo fiduciosi che questa innovazione sarà colta e che ci saranno anche investimenti significativi non solo di risorse economiche ma anche proprio di pensiero, di strumentazioni, di tecnologie a disposizione della sanità". Lo ha detto Annalisa Mandorino segretario generale di Cittadinanza attiva, a Bari, a margine del convegno organizzato dal Ministero della Salute su 'Un grande impegno per la salute'. "E' ovvio - ha aggiunto - che in questo momento i cittadini spesso si trovano a fare i conti con un presente che ancora manifesta delle criticità, prima tra tutte la grande questione delle liste di attesa sulla quale continuiamo a ricevere segnalazioni e che fortunatamente siamo sicuri che il ministro ha tra le sue priorità e quindi sarà affrontata nel migliore dei modi, ovviamente insieme alle regioni per quanto riguarda la programmazione territoriale".