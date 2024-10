Milano, 24 ott. (Labitalia) - Campus pubblica la prima la Guida alle professioni creative 2024. Il volume di Campus, realizzato in collaborazione con Piattaforma sistema formativo moda, illustra in 132 pagine tutti i corsi delle accademie di alta formazione: 150 scuole post-diploma e Its academy specializzate nella formazione ai lavori più legati alla creatività: moda, arte, grafica, design, musica, teatro, cinema, restauro, danza e scenografia.

La pubblicazione è rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, a partire da quelli prossimi all’esame di maturità, per consentire loro di approfondire i diversi settori formativo/professionali e valutarli nella prospettiva delle loro scelte future. Insieme, è destinata anche ai loro genitori e docenti, che li accompagnano nell’elaborazione delle decisioni.

La Guida si compone di una parte di informazione e servizio e una di approfondimento. La prima contiene gli indirizzi e gli identikit delle 150 accademie post-diploma individuate da Campus; l’illustrazione di tutti i corsi e di tutti gli àmbiti disciplinari; la descrizione delle 70 professioni creative più diffuse (dalla A di Art team builder alla W di Web interaction designer); i distretti industriali della creatività dove trovare lavoro; i 20 enti regionali per il diritto allo studio per l’accesso a residenze, mense, strutture convenzionate e concorsi a borse di studio; i luoghi, i festival e le iniziative da frequentare e conoscere per trovare ispirazione e magari comprendere che cosa si vuol fare da grandi; i link e una mini bibliografia per approfondire le professioni d’arte trattate.

La seconda offre i consigli di orientamento e informazione di alcuni fra i maggiori protagonisti italiani del settore: da Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda ad Alberto Cavalli, direttore di Fondazione Cologni Mestieri d’arte Milano, sino a Matteo Secoli, presidente di Psfm, Piattaforma Sistema Formativo Moda, che di Fashion Graduate Italia è organizzatore e méntore.

Accanto a loro, grandi personalità del cinema, delle arti e della musica consigliano e spiegano ai giovanissimi i segreti dei mestieri d’arte, le caratteristiche da possedere e rafforzare, i percorsi da seguire: da Roberto Cicutto, presidente Biennale di Venezia, produttore e fondatore di Mikado Film e di Sacher Film, a Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, da Michele Mariotti, direttore del Teatro dell’Opera di Roma a Sergio Bettini, principale psicologo orientatore ai Saloni dello Studente.

Renzo Rosso, imprenditore e fondatore di Diesel spa e Otb Group, multinazionali della moda italiana, con i suoi consigli ai giovanissimi, è proposto dalla guida di Campus come una sorta di Virgilio del terzo millennio per accompagnare la New Gen ai next jobs.

Nel volume non ci sono solo i pareri dei grandi esperti. Poiché il processo decisionale di uno studente verso il suo futuro si compone di tanti momenti interlocutori, e di numerosi interlocutori, Campus offre ai giovanissimi anche i consigli dei fratelli maggiori: 6 junior tutor, 3 studenti e 3 studentesse che si stanno diplomando in un’accademia creativa o stanno già compiendo i loro primi passi nel mondo del lavoro, dispensano le loro dritte alle future matricole.

Due di loro, da poli opposti d’Europa, Germania e Israele, mostrano con ‘occhi altri’ il mondo dell’alta formazione artistica della nostra penisola: un Paese crogiolo e laboratorio di professionisti che fanno del Made in Italy un brand apprezzato nel mondo. E che, per qualche decennio almeno - sino a che l’intelligenza artificiale non riuscirà a prevalere sull’intelligenza artigianale degli umani - accoglierà ancora centinaia di migliaia di giovanissimi per offrire loro un futuro di gratificazione professionale ed esistenziale.

Il volume sarà disponibile a tutti i Saloni dello Studente di Campus, tutte le fiere delle accademie di moda e creatività di Psfm e al Fashion global summit. Verrà inoltre inviato gratuitamente in pdf a tutte le scuole secondarie di secondo grado, agli Usr, Uffici scolastici regionali, agli Informagiovani e a tutti gli istituti e le biblioteche che ne faranno richiesta. Sarà inoltre allegato al giornale Mf/Milano Finanza e scaricabile, sempre gratuitamente, da www.salonedellostudente.it e www.milanofinanza.it. Il manuale di Campus si propone come la prima guida all’intelligenza artigianale, cercando di mettere in evidenza l’eccellenza formativa della creatività Made in Italy, con le potenzialità di occupazione che hanno oggi le professioni artistico-artigianali. Un’area che, secondo l’indagine Excelsior di Unioncamere, da qui al 2026 richiederà in Italia oltre mezzo milione di nuovi occupati.