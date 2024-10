Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Nespresso rinnova, in una versione completamente nuova, la collaborazione storica con il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano e il proprio programma di iniziative a favore del territorio, 'Nespresso per l’Italia'. Un impegno che quest’anno consentirà di ricevere biglietti gratuiti per visitare lo storico Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo, insieme a Brescia Capitale della Cultura 2023, dove il verde dei giardini è stato riqualificato e ripiantato grazie anche agli oltre 100 chili di compost nato dal riciclo delle capsule usate, in particolare dal caffè separato dall’alluminio e trasformato in fertilizzante per il terreno.

Palazzo Moroni, edificio seicentesco che domina Bergamo Alta, è infatti entrato da poco a far parte dei Beni tutelati e gestiti dal Fondo. Considerato tra i palazzi più importanti e rappresentativi della città lombarda, Palazzo Moroni e i giardini circostanti sono stati protagonisti di un importante lavoro di ristrutturazione e riqualificazione e, proprio nell’anno che vede i riflettori puntati sulla città di Bergamo come Capitale della Cultura, riaprirà le porte ai suoi visitatori da novembre.

Dal 1° ottobre 2023 quindi riportando le proprie capsule esauste in una delle 60 Boutique Nespresso con area recycling attiva, è possibile ricevere un biglietto di ingresso completamente gratuito a Palazzo e Giardini Moroni e scoprire l’impatto diretto delle proprie azioni di riciclo. Il biglietto sarà utilizzabile fino al 30 marzo 2024, esclusi eventi, manifestazioni o visite guidate, e permetterà di visitare i giardini e gli spazi verdi di Palazzo Moroni riqualificati con il compost Nespresso, oltre alle splendide sale della dimora. Un progetto importante che ha visto Nespresso, e il Fai lavorare insieme nel comune intento di restituire alla collettività un tassello importante del suo patrimonio, contribuendo alla riqualificazione degli spazi verdi di pertinenza della villa: due ettari di suggestiva, insolita e intatta porzione di campagna composta da vigneti e frutteti terrazzati che occupano una parte consistente di uno dei centri storici più belli d’Italia.

“L’importante opera di riqualificazione dei giardini di Palazzo e Giardini Moroni ci ha dato la possibilità di dare il nostro contributo concreto alla rinascita di un bene architettonico e paesaggistico dall’immenso valore storico e culturale per l’Italia, che sarà restituito a tutti i suoi visitatori a partire da novembre - dichiara Silvia Totaro, Sustainability&Safety Health Environmental Manager di Nespresso Italiana - Azioni come questa rappresentano la messa in pratica del nostro programma Nespresso per l’Italia, con cui ci prendiamo cura del territorio, dell’ambiente e delle persone, con l’obiettivo di creare un impatto positivo e coinvolgere appieno la comunità dei nostri clienti, primo motore delle nostre iniziative più virtuose”.

Il compost utilizzato per la riqualificazione dei giardini di Palazzo Moroni è infatti stato prodotto grazie al progetto 'Da Chicco a Chicco', che da oltre 12 anni consente di riciclare le capsule esauste, riconsegnate in Boutique e presso le isole ecologiche partner in tutta Italia dai nostri clienti, avviando a riciclo i due materiali di cui sono composte. L’alluminio viene destinato alle fonderie per la trasformazione in nuovi oggetti; il caffè, invece, viene trasformato in compost e utilizzato come fertilizzante per la coltivazione di riso, riacquistato poi da Nespresso e donato a Banco Alimentare di Lombardia, Piemonte, Lazio e Puglia o, come in questo caso, per opere di riqualificazione di terreni, giardini e molto altro. Un progetto che nel corso degli anni ha permesso di donare oltre 5 milioni di piatti di riso a chi ne ha più bisogno, riciclando oltre 5.200 tonnellate di caffè esausto e quasi 600 tonnellate di alluminio fino a giugno del 2023.

Per tutti coloro che si trovano invece in zone d’Italia più lontane da Bergamo o che non potranno accedere a Palazzo e Giardini Moroni, torna anche l’iniziativa 'Compost in Boutique' grazie alla quale sarà possibile ricevere, sempre riconsegnando le capsule esauste nelle boutique con area recycling attiva, un barattolo di compost omaggio prodotto dal caffè (i ticket Fai omaggio saranno comunque disponibili su richiesta). Sono 60mila i nuovi barattoli in alluminio riciclato, da 450gr, disponibili a partire dal 6 ottobre e fino a esaurimento scorte: basterà scegliere un luogo riparato per la propria piantina, miscelare il 40% di compost con 60% di terriccio e piantare i propri semi preferiti. Ma non solo. Il barattolo scelto per la nuova edizione del progetto potrà essere riutilizzato, come vaso, portapenne e molti altri usi, tutti da scoprire inquadrando il Qr Code sulla confezione o visitando la pagina web dedicata sul sito Nespresso.