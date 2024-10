L’accogliente paese di Nule, centro di circa 1500 abitanti in provincia di Sassari, situato nella zona interna del Goceano, si prepara a festeggiare il prossimo lunedì, 8 settembre, la sua Santa Patrona, Natività della Beata Vergine Maria, e il primo anno di attività del gruppo folk Santa Maria Bambina, formazione che prende proprio il nome dalla Santa Protettrice.

“E’ stato formato per portare avanti le tradizioni e le culture del paese di Nule –affermano i componenti dello stesso gruppo -, con l’auspicio di farle conoscere in tutto il mondo. Allo stesso tempo c’è la volontà dei ragazzi di divertirsi e con entusiasmo portare avanti tale passione”.

Questa formazione è composta da una trentina di ragazzi di età compresa tra i 16 e 26 anni, fatta eccezione per una componente che ha soli 13 anni, Chiara Dettori, e da giugno accompagna il gruppo con la sua voce in “su ballu cantadu”.

Il gruppo folk santa Maria Bambina è allenato settimanalmente dal maestro Piero Cancellu e accompagnato nelle diverse serate dalla musica del talentuoso fisarmonicista Bastiano Pala.

Superando ogni previsione, per tutta l'estate lo stesso gruppo è stato impegnato in un tour che lo ha visto protagonista in numerose piazze della Sardegna: da Sinnai ai paesi cugini del Goceano, da Belvì a Orotelli etc.

Sono stati anche tra i gruppi invitati alla sfilata per la prestigiosa sagra del Redentore che si tenuta a Nuoro alla fine di agosto.

Per quanto riguarda l’abito tradizionale indossato dalle danzatrici, è possibile apprezzare i costumi nelle due varianti esistenti: "su corittu" e "su tzippone".

"Su corittu" è il costume più antico, usato per lo più come abito giornaliero e comprende "sa buttonera" (i bottoni solitamente in bronzo con occhiello azzurro). E' presente anche la variante da vedova in cui i colori sono sostituiti da tessuti neri.

"Su tzippone" invece è il costume più ricco, entrato nella tradizione nulesi più tardi rispetto a "su corittu". Veniva utilizzato principalmente nelle occasioni importanti come il matrimonio. La particolarità di questo costume sta proprio in "su tzippone", il giacchino con ricamo ad uncinetto impreziosito dalle scintillanti perline.

Il costume di Nule non ammette un eccesso di gioielli ma si è sempre contraddistinto per la sua sobrietà.

Il costume maschile, invece, è presente nel gruppo in tutte le varianti che ammette la tradizione. Sono 3 i tipi di corpetto ("su cosse"): quello tipico bordeaux, quello nero e quello "ferradu" a fiori. La parte posteriore è in panno rosso.

Di seguito il link che rimanda alla pagina Facebook del gruppo folk Santa Maria Bambina:

https://www.facebook.com/gruppofolksantamariabambinanule