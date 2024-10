I disagi in città per via dell’annunciata pioggia estiva, come c’era da aspettarsi, non sono di certo mancati: tra viale Trieste e viale Diaz allagamenti, rami d’albero caduti e decine di interventi tra Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Protezione Civile. Fortunatamente però, nessun ferito, ma soltanto disagi alla circolazione stradale per via della bomba d’acqua abbattutasi per una buona mezzora.

La pioggia copiosa, accompagnata da forti raffiche di vento, lampi e tuoni in un cielo completamente nero, ha funestato varie zone del centro abitato, strade ridotte a veri e propri laghi d’acqua piovana e numerosi tombini sono saltati sia sul Lungomare Poetto che in altre zone della città.

Transennate in via precauzionale le strade intorno a piazza Italia, (Pirri), problemi anche a Quartu Sant’Elena, soprattutto nel rione di via Della Musica, qualche disagio invece anche all’ipermercato Carrefour-Le Vele. Per oggi la Protezione civile regionale aveva emanato un bollettino di allerta proprio per i temporali.

