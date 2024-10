Dopo sette anni dalla prima rappresentazione e dopo il debutto della scorsa settimana al Teatro Massimo arriva in replica al TEN Teatro Eliseo di Nuoro Nozze di sangue, spettacolo molto apprezzato e diventato simbolo del repertorio del Teatro di Sardegna - ripreso e riprodotto da Sardegna teatro con un nuovo cast.

Lo spettacolo, trasposto dalla lingua spagnola parlata in Andalusia (area in cui lo spagnolo possiede varianti proprie) alla lingua sarda (variante barbaricina) da Marcello Fois andrà in scena il 28/29 aprile alle ore 20.30 al Teatro Eliseo Nuoro nella stagione di Sardegna Teatro.

La drammaturgia è scritta a quattro mani dallo stesso Fois e dalla regista Serena Sinigaglia, attingendo alle caratteristiche linguistiche della Barbagia. La lingua spagnola sposa la parlata barbaricina, in uno dei testi più rappresentativi del teatro moderno.

Dopo un periodo di lavoro per la ripresa lo spettacolo andrà in scena con un nuovo cast composto dagli attori storici presenti anche nella prima versione dello spettacolo - Lia Careddu (Sa mama), Maria Grazia Bodio (Sa teracca - Sa bichina), Isella Orchis (Sa muzere), Cesare Saliu (Su babbu) e con l’ingresso dei nuovi giovani attori Fulvio Accogli (La luna – la mendicante), Daniel Dwerryhouse (Lenardu), Astrid Meloni (S’isposa) e Luigi Pusceddu (S’isposu ).

Serena Sinigaglia, affermata regista tra le più impegnate nel panorama nazionale,cura la regia di un dramma che si respira già dalle prime scene.

La Sinigaglia ha scelto voci, parole e volti dei primi del Novecento sardo per avvicinare l’Andalusia degli anni Trenta a realtà più consone alle storie sarde.

La messa in scena è impreziosita dalla musica di Gavino Murgia, compositore con profonde radici nella musica sarda costantemente intrecciate nel suo percorso musicale da jazzista e capace di contaminare il jazz di suoni arcaici mediterranei.