Non cheret accabare s’abolottu in Crabas po sos Zigantes de Mont’e Prama.

Sas dies holàs est andà a che pihare sos Zigantes a Hasteddu sa Suprintendente Maura Picciau, ma su Sindihu de Crabas, Andria Abis, abiat attu serrare su musèo Marongiu a pustis de un’ordinantzia hi issu e totu abiat ammaniau po sa sihuresa de totus.

Paret hi a nudda siat serbiu totu hustu, ant detzisu hi su 25 de frearzu che pihant carchi istatua de sos Zigantes a Hasteddu po lis aher triballos, in Crabas nemos heret atzetare husta hosa e hustu manzanu totu uncordos sos Crabarissos ant pesau una protesta hontra ‘e husta detzisione.

Paritzos sindihos sunt arribaos po los azudare in sa protesta, si sunt sortias sas pessones de sa bidda ‘e Cabras, ma bintzas atteras pessones de sas biddas accante, pessones hi tenent a horo s’istoria de hustas istatuas.

A sonos de tumbarinu in grupu ant zirau in totu sa bidda.

Su sindihu Abis a nau: “Mont’e Prama semmus nois e depent abbarrare in sa bidda nostra”.

S’abolottu non si firmat tra sa Comuna ‘e Crabas e Suprintendentzia, c’ant postu in mesu bintzas su Ministru Franceschini po risorver hustu problema.

