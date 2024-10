Massimo Zedda, candidadu presidente de sa Regione Sardigna chin sa coalitzione de centru-manca, at sighidudae s'Hotel Panorama sos risultados de sos iscrutinios de sas eletziones regionales chi sunt arrividos a pianu a pianu dae tottu sos comunes de s’Isula.

In su mantessi hotel at finas fattu una cunferentzia istampa inue at riconnoschidu sa binchida de s’avversariu sou: su candidadu de su centru-destra Christian Solinas.

"App iscrittu unu messaggiu a Solinas pro li augurare unu bonu trabagliu”, custas sunt istadas sas prima paraulas de Massimo Zedda. “Custa bia amus superadu su Movimento 5 Stelle, a s’attera borta amus a superare su centru-destra”.