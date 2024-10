Est postu meda male unu pitzoccu de Aristanis hi at tentu un’ incidente hin sa moto sua, su dannu est sutzessu henapra in Biddaobràna.

Che l’ant pihau a pustis de s’incidente a Hasteddu, est ricoberau in s’Ispidale Brotzu, tenet unu trauma cranicu e paritzas fraturas a sos bratzos e a sas ancas, no est po bona sorte in perehulu de bida.

Su tzafu l’at tentu a ora ‘e sas 5 de merie in s’Istrada Provintziale 35, in sos tretos dae Siamanna a Biddobràna, su pitzoccu udi in biazu ghirande a Aristanis, ma in s’intrada de Biddaobràna, ch’est essiu a foras de istrada.

L’ant succursu derettu sos de su 118, ant abisau s’elisuccursu e pihau de urgentzia a Hasteddu.

