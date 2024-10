Unu pitzinnu de 3 annos e mesu, est mortu eris merie affohau in d’una pishina in d’una domo in Frumini de Cuartu, urint afestande unu hojuviu.

Hommente siat sutzessu su dannu galu non si humprendet, ma dae su hi ant nau sos Carabineris, su pitzinnu, si che depet esser ughiu dae sa mamma e dae su babbu, ch’est halau in sa pishina e a pustis est mortu affohau.

Su pitzinnu est izu de su Preide Ortodosso, de s’Ucraina, su hi at fattu su hojuviu in sa domo in uve est sutzessu su dannu.

A pustis hi est sutzessa sa disgratzia, sunt arribaos sos de su 118, hi ant probau in cada manea a sarbare su pitzinnu, ma po mala sorte non che sunt rennessios.

