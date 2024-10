Est finia malamente una briga in d’una familia de Cuartu Sant’Eleni, una emmina de 69 annos est istettia ishutta dae su frade, un’ommine de 49 annos, sa emmina est rischiande sa bida.

Si mutit Luisa Carta, est istettia hussizera in sa Comuna de Cuartu dae su 2010 a su 2015.

Sa briga est sutzessa a pustis de sas 8 ‘e notte, in Via Mercadante, in sa domo in uve frade e sorre istant, dae su hi ammus ishiu, s’ommine at puntu sa sorre hin d’unu ispidu, a pustis l’at ishutta a tiros de martzeddu.

S’ommine a pustis at abisau po succurer sa sorre e at huffessau totu.

Sunt arribaos in Via Mercadante sos de su 118, c’ant pihau sa emmina a s’ispidale Brotzu de Hasteddu de urgentzia, est rischiande sa bida.

S’ishudidore l’ant arrestau po aer tentau unu mortorzu, sos politzottos de su Comissariau de Cuartu sunt iscobiande poite siat sutzessa sa briga.

