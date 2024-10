Un’ommine de belle 70 annos, at ishuttu unu pitzinnu in su parcu de Molentargius, in Hasteddu.

Dae su hi s’est potziu ishire, paritzos pitzoccos urint zohande in d’unu pallone, s’ommine at crihau de difender su nepode, hi fudi disturbande sos atteros pitzinnos, a unu de hustos zovanos l’at dau paritzos tzaffos e l’at fattu orrughere a terra.

L’ant bidu pessones mannas e ant brigau su tziu, hi s’est ughiu e non s’est fattu prus ahattare.

Husta faina est sutzessa in su Parcu de , via Don Giordi, sa mamma de su pitzinnu ishuttu at iscrittu hantu est sutzessu in sos social, in s’isperantzia de buscare testimonzos po denuntziare husta pessone hi at ishuttu su izu de 11 annos.

Sa mamma de su zovanu ishuttu, at histionau e nos at hontau totu s’istoria: “a oras de sas 6 de merie, in su Parcu de Molentargius, in via Don Giorgi, un’ommine de belle 70 annos, at ishuttu izu meu, l’at fattu orrughere a terra. Deo non appo assistiu a sa briga ma m’ant nau hi sunt interbennias paritzas pessones po difender izu meu, su tziu s’est ughiu.

Herzo d’ishire hie est hust’ommine balente, po li aher humprenderhi sas manos est menzus hi las mantenzat in bujacca.

M’ant bintzas nau, hi su nepode de hustu tziu, fudi disturbande sos pitzoccos hi urint zohande, lis davat punzos a totus, a probau a li dare unu punzu a izu meu, ma at ishuttu a supra e s’est postu a pranghere”.

“Hustu est s’unicu motivu- at sighiu a narrer sa emmina- poite hustu tziu at ishuttu a izu meu, l’at dau unu catzottu, l’at fattu orrughere a terra, ma a pustis hi paritzas pessones l’ant firmau e menetzau de lu denuntziare, s’ommine s’est ughiu e nessunu est rennessiu a che pihare nessi su numeru ‘e targa de sa macchina sua”.

