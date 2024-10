Su de sos canes chi randant in sa campagnas de sa Sardigna bochende sas elveghes est unu de sos problemas pius mannos pro sos pastores nostros.

Est sutzessu istanotte puru in sa Nurra. S’ama de su presidente de sa Coldiretti Battista Cualbu est istada attaccada dae duos canes chi ant bochidu 30 elveghes, maicantas sunt a cantu a morrere e atteras no s’agattant. Sos canes, in sas dies passadas, aiant bochidu sas elveghes de sos bighinos suos.

Sos carabineris de Palmadula e sos barrantzellos de Tattari, custu manzanu, ant tentu duos canes e dae su microchip ant iscobeltu chie fit su padronu. Fint duos canes de catza chi aiant peldidu dae calchi die.

“Oe m’est toccada una sorte chi toccat a maicantos pastores – hat nadu Battista Cualbu -. Appo chelfidu chi s’esserat ischidu ca est importante chi s’agatet una solutzione pro risolvere custu problema chi causat dannos meda. No solu pro sas elveghes chi morint, ma a bias sas amas s’assuconant diai meda pro sos attaccos chi si cumpromittit sa produtzione intrea. A parte su fattu chi custos canes sunt unu perigulu finas pro sa zente”.