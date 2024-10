Si narat Antonio Cardia e at 90 annos, 81 de attividade, su alveri pius betzu de Italia. Est de Soleminis ma trabagliat in Casteddu. In sa buttega sua de via Cimarosa si b'ant segadu sos pilos sos giogadores de su Casteddu Albertosi, Domenghini, Boninsegna e Brugnera.

At giompidu sos annos su 23 de su mese de Sant'Aini. "Chin s'edade no si bi bugliada" narat riende. Onzi manzanu, a sas 6.30, aberit sa serranda e incomintzat a segare alva e pilos a s'Umberta

"Chin sos 90 annos mios e 81 de attividade so su alveri pius betzu de Italia, finas a cantu no mi nde presentant unu pius betzu de a mie" narat allegru.

Su babbu li impareit su trabagliu cando aiat 9 annos. A 18 annos poi at incomintzadu a trabagliare pro contu sou. Oe bi la sighit ancora seghende sos pilos a sos clientes de una vida. "Tzertos amigos mios sunt bennidos a mi narrere chi su alveri pius betzu de Italia est Sergio de sa bidda de Brescello in Emilia Romagna. Ma no est beru: isse at 83 annos e trabagliat dae sos 10, sunt 73 annos de attividade. Bi nde mancat 8 pro arrivire a su livellu meu. Li auguro de mi che sighire chin tottu su coro. Nde approfitto pro l'invitare a bennere a m'agattare ca isse, essende pius giovanu, si la podet pius de a mie e podet viaggiare. Mi tiat piaghere de ammentare impare a isse sos tempos de cando su trabagliu nostru fit cunsideradu dae tottu un'arte".

Como b'est Lorenzo, su fizu pius mannu, chi sighit s'arte de familia e faghet cuntentu a babbu chi a 83 annos est ancora arzillu e capatze. A chent'annos, mastru Antoni!