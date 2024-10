Eris manzanu su Sindihu de Thiniscòle, Gianluigi Farris, at attu ishire a sos paesanos suos hi non bi est prus nessunu positivu a su covid in sa bidda.

Est meda huntentu ma at abisau sos paesanos de istare abizos e de sighire sas regulas hi bi sunt, l’ammus intesu po telefono e nos at nau: “ Soe beramente cuntentu de cussu chi semus arrivatos a acher in Thiniscòle, chi vinalmente non tenimus prus unu positivu, devo ringraziare totu sa comunitate po s’impinnu e sa serietate chi ant dimostratu, ca no est ne una cosa e ne unu momentu fatzile.

Devo ringraziare Chie m’at azudatu in custa situatzione, no est istata una cosa meta fatzile po mene, a su cuminzu non che li achio a mi aches cumprender e non d’ischio prus comente mi cumportare.

Ammus cunzatu po primu s’uspitziu e po cussu no ammus tentu mancu unu positivu, de custa cosa nde soe meda cuntentu, bintzas si soe istettiu attacatu dae carchi parente de sos anzianos, chi a pustis de tempus m’ant ringratziatu.

Sicco a ringratziare sa comunitate poite in sas 4 dies chi ammus attu sos tampones ant partecipatu in medas, sunt bennias belle 5 miza pessones.

Soe beramente cuntentu ca dae eris semmus colatos a zero positivos a su covid”.

