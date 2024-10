A pustis de 4 annos hi abiat holau sas seletziones, Frantziscu Piredda est istettiu cunfirmau Humandante de sa Politzia de sa Comuna de Thiniscòle.

Piredda in custos urtimos anos ses distintu po aer attu paritzas attividades in totu sos terrinos de sa bidda Baroniesa, hi hontat prus de 220 km quadraos e 22 km de hostas, dae s’ispiagia de Berchida a su portu ‘e sa Caletta.

Su prus de sos controllos hi sos Vigiles Urbanos ant attu, sunt istettios po difender s’ambiente, medas hontravissiones las ant postas po abusos edilitzios e po s’arga hi sa zente imbolavat in sos haminos.

Medas sos controllos attos in sa bidda de Thiniscòle po su traficu e in totus sos terrinos de sa Comuna.

Sos Vigiles ant controllau sos zovanos po crihare de non lis aher buffare alcolicos e hi no essent pihau peruna droga.

Su Humandante Piredda est istettiu in custos annos, unu tennicu espertu e bintzas su Presidente po sos cuncursos de Istruttores de Vigilantzia e po Dirigentes de sa Politzia de sa Comuna.

In medas ant herziu imbiare a Piredda sos augurios po esser istettiu cunfirmau humandante, dae medas tretos de s’Italia, augurios hi sunt arribaos bintzas dae Dominihu Corrias, hi est su Presidente de sos Cavalleris de sa Regione Sarda.

