A Antoni Fara l’ant mortu, su tzilleraru de Thathàri, l’ant buscau eris manzanu in domo sua, in su primu pianu de una palatzina in via Livorno, in su centru ‘e sa tzittade Thathàresa, l’ant ishuttu unu tiru a honca.

Sa cunfirma est arribà dae sos Carabineris de sos Ris de Hasteddu e dae su medicu legale.

Sos Caabineris de Thathàri sunt crihande de iscobiare itte siat sutzessu.

“ Po hommo podimus solu narrer hi est unu omicidiu, semmus cumintzande sa criha de hie est istettiu e non podimus narrer atteras hosas”, est su hi at nau su capu ‘e sa Procura, Gianni Caria, hi est sighinde sas indagines hi ant dau a su Pm, Porcheddu.

Su horpus de Fara, l’ant buscau in d’unu lagu ‘e sambene in domo sua, teniat una erta meda manna in conca.

Unu nepdode de su mortu, at muttiu sos Vigiles de su Ohu, poite su tziu non est andau a su tzilleri, in via Luzzati, hi gestiada dae paritzos annos.

Fara non at arrespostu a su telefono e mancu a su citofono.

Sa jenna udi serrà dae hirru ‘e intros, ma un’atteru portale hi d’at a sa horte, l’ant buscau apertu.

Sos Carabineris dae derettu ant cumintzau sa criha po iscobiare hie est intrau a sa domo ‘e Fara, po hommo non s’ishit galu nudda.

