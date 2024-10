Una roda panoramica alta 36 metres e cesellada chin 8000 led at a essere piatzada a dainanti a su Museu Archeologicu regalende una vista meravizosa subra sa tzittade dae Maju a Cabidanni.

A lu cunfrimmare est s'assessoradu a su Turismu.

Segundu cantu s'ischit su Comune de Terranoa at a ponnere a dispositzione su terrinu pubblicu e su padronu de sa roda l'at a montare a gratis.

Sa roda at a essere allestida dae sa ditta Lupetti, familia istorica de giostraios. S'at a narrere “La Maestosa”, at a aer cabinas tancadas, vista a 360° finas a su mare e at a essere possibile a bi chenare.