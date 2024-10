Est istada pubblicada oe in su situ www.sardegnaagricoltura.it sa graduatoria definitiva de sos assignatarios pro su segundu bandu de su progettu “Terra ai giovani” inue sa Giunta at detzisu de affidare a sos pius giovanos de 41 annos, in affittu agevoladu pro 15 annos (chin sa possibilidade de rinnovare solu una bia), 15 lottos de propriedades regionales abbandonadas, 650 ettaros.

Sa frimma de sos cuntrattos, fra Regione e assignatarios, ant a arrivire in Casteddu in sas primas dies de giannalzu. Sos territorios interessados dae su bandu sunt in S’Alighera, Arborea, Arbus, Gonnos, Luras, Marrubiu, Prammas, Santu Asili, Santu Idu Vito, Serramanna, Siliqua e Villasor.

Pro custu segundu bandu sunt arrividas in sos uffiscios de Laore 240 dimandas, su doppiu de sa prima ediscione de su 2016.

“Tancada sa graduatoria – at nadu s’assessore a s’Agricoltura, Pier Luigi Caria –, raggiunghimus unu traguardu nou e de importu. Chin sos uffiscios de Assessoradu e Laore semus già tribagliende pro su de tres bandos”.