Sos carabineris de su Cumandu provintziale de Nuoro ant frimmadu tres de sos battor bandidos chi in su mese de austu de su 2013 fateint una rapina in su Bancu de Sardigna de viale Marconi in Casteddu.

Sos carabineris, custu manzanu, hant tentu Elia Loi, 32 annos, Stefano Arzu, 31 annos et Mauro Cabras, 23 annos, tottos tres de Talana, in Ozastra. Su 'e battoro no est istadu 'alu frimmadu.

Segundu sos carabineris sos bandidos fint prontos a isparare pro poder fuire e aiant organizadu 'ene sa rapina.

Stefano Arzu impare a su 'e battor chi no est 'alu connotu, intreint in su Bancu de Sardigna 'estidos de carabineris e abelzeint sa gianna a Elia Loi, in s'impestantu Mauro Cabras los aisetaiat fora fatende gualdia. Poi de aer ligadu sos dipendentes de sos uffiscios et tota sa zente chi b'agateint intro, che los tancheint intro 'e un'istanzia. Si fateint aberrere su caveau inue b'aiat 400 miza euros ma fueint chena nudda cando su cumplize chi fit fora los avverteit chi fint arrivende sos carabineris.

Intro 'e sa banca, sos bandidos, lasseint duas pistolas garrigas, unu bonette de carabineri e attera roba de estire. Est gratzias a sos esaminos de su Ris chi sos carabineris hant potidu identificare Elia Loi et dae a isse sos cumpanzos suos. Loi est accriminadu finas de aer partecipadu a sa rapina de s'uffisciu postale de Lotzorai in su mese de capidanni de su 2004.

Sos tres omines de Talana sunt istados frimmados pro ordine de su gip de su Tribunale de Casteddu in un'operatzione de 40 carabineris de Casteddu, Nuoro e Lanusei.

Sos tres arrestados sunt accriminados de tentada rapina, de portu 'e arma clandestina, ricettatzione et inzendiu. Sas pistolas impitadas pro sa rapina fint una calibru 9x21 chin su numeru de matricola gancelladu et unu revolver calibru 40 chi isteit furadu dae sa provintzia 'e Nuoro pius de vint'annos faghet.