Mancari in custas dies appat fioccadu in sos montes de Sardigna, mescamente in su Nuoresu (Fonnne e Gennargentu), in sas dies de sa vizilia e de Pasca de Nadale at a faghere tempus bonu. B'at a essere friscura ma at a bessire su sole e no at a astrare. Sa situatzione at a peorare dae sa die de Santu Istevene.

"S'aera fritta chi b'amus in Sardigna dae calchi die at a menzorare sempre pius - at nadu su meteorologo Dario Secci - custu at a capitare gratzias a s'arrivu in su Mediterraneu occidentale de s'Anticiclone de sas Azzorras. Dae sapadu 23, s'at a intendere su cambiu de temperadura, chi c'at a pigari a sa media de custu mese".

"A Pasca e Nadale no at a pioere" at ispiegadu su metereologo. Sas abbasa ant a arrivire dae su 26 o forsis dae su 27. Su 24 e su 25 b'at a essere pro su pius neula ma assegurant chi sas temperaduras ant a garantire duas bellas dies de festa chena tempus malu a las guastare.