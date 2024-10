Unu dannu mannu est sutzessu eris manzanu in d’una domo in Tadasùne, a ora ‘e mesu die ant intesu un esplòsione in totu sa bidda, una emmina de 77 annos est abarrà erta male, che l’ant pihà in s’elicotero a su centru de sas brusiaduras a Thathàri.

S’esplosiòne est sutzessa de sehuru po curpa ‘e su gas, in sa domo paris in sa emmina erta bi udi bintzas su maridu, issu puru est abarrau ertu ma no est grave, s’isframatzada at pihau in prenu sa emmina.

Sunt interbennios derettu sos vigiles de su ohu de Abbasanta, s’ambulanza de su 118 e sos Carabineris de Ilartzi e a pustis hi sos dutores si sunt resos hontu de sa gravidàde de sa emmina ant muttiu deretu s’elicotero.

