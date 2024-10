Su candidadu de sos "Progressisti di Sardegna" Andrea Frailis at bissu sas eletziones suppletivas pro sa Camera in su cullegiu de Casteddu.

Su giornalista, ischieradu chi su centru-manca, at bissu contra a Luca Caschili (M5s), Daniela Noli (Centrodestra), e Enrico Balletto (Casa Pound).

Frailis at 62 annos e est una de sas caras istoricas de Videolina. At a leare su logu de s’ex de su M5s Andrea Mura, chi s’est dimissu, in parlamentu.

In sas 305 setziones ant votadu in 39.101, su 15,54% de sos elettores, su peus datu de sempre. Frailis at leadu 15.581 votos (40,46%), segundu Luca Caschili de su Movimento Cinque Stelle (11.139, su 28,92%), tertza sa candidada de centru-destra Daniela Noli (10.707 voti, su 27,80%), ultimu Enrico Balletto de Casapound chin 1.083 voti, su2,81%.