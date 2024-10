Doddore Meloni est mortu pro una prumonite acuta. Lu narant sos esitos de sos esamines fattos dae su duttore Gualtiero Cattani, chi at apidu su ingarrigu dae su pm Marco Cocco de giarire sas causas de sa morte de s'indipendentista de Terraba impare a sos cullegas Paolo Usai e Roberto Demontis.

Sos duttores ant devidu cumprendere proitte Meloni est mortu su 7 de su mese de Triulas de occannu, a 74 annos, in s'Ispidale Santissima Trinidade de Casteddu, poi de 66 dies guasi geunu prima in sa presone de Massama e poi in cussa de Uta.

Su fundadore de Malu Entu fit protestende pro tzertas cundennas chi aiat retzidu e chi segundu a isse no fint meritadas.

Sos esitos sunt istados una surpresa ca a s'incomintzu si penseit chi Doddore Meloni fit mortu pro unu problema a su coro, finas si s'avvocadu Cristina Puddu e sa familia no bi cretteint.

Prima de oe no si fit mai faeddadu de prumonite. Si nd'aiat ischidu calchi cosa, su zuighe Daniela Amato aiat potidu faghere a manera de che lu faghere bessire dae presone comente aiat pedidu su avvocadu sou. B'at de narrere chi, finas si aiat recusadu sas visitas de sos duttores, a cantu paret Meloni no aiat frebba o atteros malannos chi podiant faghere pensare a una prumonite. Su de essere istadu maicantu tempus chena manigare e chena buffare at siguramente debilitadu su corpus sou.

In giru de carchi die sos duttores ant a dare sa relatzione a su zuighe chi, solu tando, at a podere detzidere si abberere un'inchiesta contra a calecunu.