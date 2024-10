Su bentu si calmat pahas dies, dominiha torrat a surbare meda a forte in totu sa Sardinna, sos mares ant a esser meda modios. Pezorat su tempus in Sardinna a pustis de su bentu maistru hi est surbande hustas dies.

Da sapadu abbassant sas temperaduras de 6/ 7 grados, un unda de frittu arribat da sa Russia a pustis de aer tohau su Nord de s’Italia.

Ant a essere dies medas frittas sas hi sunt arribande, domoniha e lunis ant a esser sas peus, in medas tretos de Sardinna sa temperadura at a tohare su 0 e bintzas sutta su 0, mascamente in sa Provintzia ‘e Nugoro, supra ‘e sos 700/800 metros.

