In Ortzai sighit s’abolottu de su Sindihu Maria Madalena Agus hontra ‘e sas Postas Italianas.

Dae su 12 de Martzu 2020, dae hando est comintzà sa pandemia, sas Postas in Ortzai aperint 3 bortas a sa hida, b’est solu un impiegau hi serbit sas pessones e po curpas de husta hosa sa zente si sortit in foras totu paris ahende assembramentu.

In sos urtimos meses est unu beru trumentu, est ahende frittu e sas pessones de una tzerta edade depent abbarrare in foras aspettande su turnu po intrare a s’ufitziu.

Su sindihu Agus, a pustis hi at dimandau po paritzos meses hi essent torrau a aperrer s’ufitziu Postale cada die, ma dae s’azienda no at tentu perunu hussideru, hommo est ahende una diffida hontra ‘e sas Postas po crihare de risorvet hustu problema meda seriu po sa bidda Ortzaesa.

Su Sindihu est pedinde de torrare a bier s’ufitziu apertu cada die, hi bi siant semper sos impiegaos e hi benzat postu su servitziu de su postamat.

Tohat de bier itte ant a arresponder dae sas Postas, si non at a esser ashurtà su Sindihu at promittiu hi los tzittat a zudissiu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22