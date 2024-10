Su segretariu natzionale de su Partidu Democraticu Matteo Renzi at a arrivire in Sardigna cras, su 5 de su mese de Nadale.

Su presidente de su Cossizu betzu benit in Sardigna pro su giru #destinazioneItalia e at a visitare sas battor provintzias istoricas accumpanzadu dae su segretariu regionale de su PD Giuseppe Luigi Cucca.

At a arrivire a Olbia a parte de manzanu. Dae inie at a partire pro andare a Thiesi inue a sas deghe e mesa de manzanu at a visitare su caseifitziu de Frades Pinna.

Renzi, chi in su restu de s'Italia s'est movidu in trenu, in Sardigna at preferidu de si ispostare in macchina dae una idda a s'atera.

A sa una e mesa de manzanu at a essere in Nuoro, in su museu de s'Isre.

A sas tres de passadu mesudie at a fagher tappa in Ghilarza, pro visitare sa domo de Antonio Gramsci.

S'ultimu abboju at a esser in Casteddu, a sas battor e mesa de sero, in sa sala Business Center de s'aeroportu de Elmas inue at a faeddare chin sos imprendidores, sos rappresentantes de sos sotzios e de sa politica. Dae inie at a torrare a Continente.