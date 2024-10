Su Presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas, at ammaniau s’ordinatzia hi totus sos Sardos urint pedindeli dae tantas dies.

Podent benner in bahantzia a sas segundas domos, petzi pessones residentes in Sardinna, o sinono si tenent importu de triballu, de netzessidades pretzisas o de urgentzias po sa salude.

Sos triballadores de sos portos e de sos aeroportos, si depent innantis de aher imbarcare sa zente, atzertare hi hustas pessones, tenzant totus sos documentos in regula po poder biazare.

Depent tenner iscarrigà in su telefono un’ applicazione “Sardegna Sicura”, e depent tenner totus sos atteros documentos hi su Dpcm de su 2 de martzu de su 2021 pedit.

Sos Forestales e su Horpus de Vigilancia Ambientale , depent triballare paris hin sos de s’ATS, po hompudare in s’aplicatzione “ Sardegna Sicura”, hi sos tzertificaos de sos vacinos e de sos tampones siant istettios attos bene.

Sos Sindihos de sas biddas, depent ponner sos vigiles urbanos e sos Barratzellos , a hompudare sas pessones hi ant a arribare a sas segundas domos, hi rispetent sas regulas de s’ordinantzia, gai e totu ant a faher sos Forestales, in chie at a holare sas bahantzias po Pasha in sas domos de su monte o de sas hostas de sa marina.

Sas pessones hi ant a faher su tampone lestru, a pustis de 5 dies hi ant attu su primu tampone in su portu o aeroportu, o hi appant attu su tampone molecolare intro sas 48 oras de sa bennida in Sardinna, depent abisare su hantu attu in s’aplicatzione “Sardegna Sicura”.

Hustas regulas hi su Presidente at ammaniau, si depent sighire dae su 18 de martzu a su 6 de abrile.

