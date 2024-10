Su Patzidu Democraticu de sa Provintzia de Nugoro tenet su segretariu nobu.

Est Zuseppe Ciccolini, sindihu de Bitzi, l’ant botau totus sos de s’asemblea congressuale, si sunt sortios in d’una video cunferentzia.

Ciccolini heret torrare a faher nashire su partzidu in Provintzia , hi est hentza segretariu dae frearzu de su 2019, dae hando ses dimittia Maria Sedda.

Su segretariu nobu at histionau e at promittiu paritzas hosas: “ appo a esser su segretariu de totus, istaende sehuros hi su partzidu at a torrare a naschire in cada Comuna de sa Provintzia.

Herzo torrare gratzias a totus sos de su partzidu po sa fidutzia hi m’ant dau, totus paris dopimus renneser a faher unu percursu, non solu attu de paragulas in totu sa Provintzia ‘e Nugoro”.

