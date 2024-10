Su ministru de s’Internu Matteo Salvini arrivit oe in Sardigna. At a faghere tappa in Casteddu a sas 9.45, in Prefettura, pro partecipare a su comitadu Provintziale pro s'Ordine e sa Siguresa Pubblica.

Poi b’at a essere una cunferentzia istampa, e at a incomintzare su giru pro sas eletzione suppletivas pro su cullegiu uninominale de Casteddu pro sa Camera, chi ant a essere domica 20 de giannarzu, e de sas regionales de su 24 de frearzu.

A sas 11 su segretariu de sa Lega at a essere in unu Forum in sa redatzione de s’Unione Sarda, a mesudie at a essere in su mercadu de Quartu, in via de sa Musica.

A sas 2 de passadu mesudie at a andare a Aristanis pro un abboju pubblicu in piatza Eleonora d'Arborea e a sas 5 de sero in S’Alighera pro un atteru abboju in piatza Pino Piras.