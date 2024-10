Su Hasteddu hando a pahas oras, zohat in Milano hontra ‘e s’Inter,

s’iscuadra hi de sehuru at a bincher s’iscudetto, est sa prima in classifica.

S’allenadore de sos Milanesos; Antoni Conte in cunferentzia istampa at nau: “ est un’ispantu a bier su Hasteddu in sos urtimos postos de sa classifica, tenent zohadores ortes e de sehuru oje po nois est una partzida tosta, dopimus istare attentos a Nainggolan, s’annu holau nos at fattu una rete”.

At histionau de sa partzida de oje, bintzas, Lenardu Semplici, s’Allenadore de su Hasteddu: “ s’iscudra nostra no s’est arrendia, in sas partzidas holàs ammus tentu paritzas possibilidades de sinzare, ma po mala sorte sas hosas non sunt andàs bene.

Semmus galu credende hi nos podimus sarbare, dopimus gherrare totus, su primu soe deo hi depo aher de prus.

Tenimus unu muntone de halidades, est ora de las bohare a hampu, cada partzida est una finale, e prus nde binchimus, prus tenimus possibilidades de abbarrare in serie A”.

A pustis hi eris, su Torino, a bintu hontra ‘e s’Udinese, su Hasteddu podet aher solu unu risurtau, bincher.

