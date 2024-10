Est po su Hasteddu sa partzida prus importante de su campionau, cras notte arribat a sa “Sardegna Arena” su Torino, binchende cras sos ommines de Di Francesco che podent holare in classifica sos Piemontesos e podent torrare a bincher una partzida a pustis de 3 meses.

S’iscuadra est in ritiru dae eris po crihare de buscare sa cuncentratzione e sa ortza zusta po zohare una partzida meda tosta.

s’allenadore de sos Sardos at nau: “ est una partzida meda importante po nois, no est detzisiva poite de partidas de zohare nde mancant medas, ma dopimus zohare solamente po sos 3 puntos.

Nainggolan tenet problemas a sas ancas, ma soe in s’ispettu hi cras che siet sanau bene, cras merie ammus a bier si est prontu po zohare”.

Bintzas su Torino no est holande unu momento bellu, Issos puru deppent crihare de bincher po non sighire a halare , cras notte ammus a bier de sehuru una partzida gherrà dae duas iscuadras hi non meritant su postu hi tenent in classifica.

