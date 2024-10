Su Hasteddu a pustis de 3 dies, torrat a zohare derettu, hustu notte hontra ‘e s’Udinese in sa “ Dacia Arena”, est un’attera partzida de bincher.

Lenardu Semplici, in cunferentzia istampa at nau: “ tenimmus galu duos zohadores infortunaos, Sottil e Tramoni, non sunt galu prontos po zohare.

Hustu notte hontat sa mentalidade de sos zohadores, l’ammus bidu sapadu holau hontra ‘e su Parma, itte est sutzessu.

So hin s’isperantzia hi sos zohadores mios sigant gai, ganosos de bincher po poder arribare a sarbare s’iscuadra.

Non tenimus prus nudda ‘e perder in custu mamentu, depimmus tenner corazu e gherrare po totu sa partzida, oje in Udine doppimus aher unu risurtau positivu”.

S’allenadore de sos Sardos at histionau de hommente est istettia importante sa partzida binta hontra ‘e su Parma: “ isperemmus hi sa partzida de sapadu holau, nos diat sa orza zusta po zohare in cussa manera, totus sas partzidas hi mancant, mezorande carchi hosa e azudandennos totus paris”.

