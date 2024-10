A pustis de sa partzida binta hontra ‘e su Crotone, su Hasteddu oje, a sas 8:45 de note zohat in sa “ Sardegna Arena ” hontra ‘e su Bologna.

S’allenadore, Lenardu Semplici in sa cunferentzia istampa at nau: “ semmus pompiande paris hin sos dutores de s’iscuadra hie rennessit hin trancuillidade a faher 3 partzidas a sa hida, hie zohat depet esser semper carrigu”.

Semplici at histionau bintzas de Nainggolan: “ podet zohare in medas tretos de su campu, l’at dimustrau dominiha.

Hommente a Nainggolan totu hantos ant attu una bella partzida hontra ‘ e su Crotone, bintzas hando che semmus abbarraos in 10.

Una hosa bona de dominiha holà, est su ‘e no aer pihau “goal”, semmus triballande meda po husta hosa, ammus patiu unu pahu ‘e suferentzia, ma est ishontau hi sutzedat in sos 90 minutos.

Mi piaghet a bier s’iscuadra hi ponzat in pelea sos rivales”.

Histionande de su Bologna:” est un’iscuadra orte sunt zohande bene, bintzas si non tenent continuidade, at esser una partzida meda tosta, ma nois d’ishimus hi su haminu nostru est petzi unu e non dopimus timer a nemos”.

Semplici in Crotone, a pustis finia sa partzida, at sortiu totus sos zohadores e lis at nau pahas paragulas, po esser prus unios tra issos e po lis dare sa carriga zusta po sas atteras partzidas.

Fininde sa cunferentzia at nau: “ nos mancat meda sa zente in s’istadiu, sos de sa “curva nord”, sunt un’ommine in prus po nois ”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22