Ando a pahas oras su Hasteddu ada zohare hontra su Benevento una partzìda meda tosta pò sos zohadores de Di Francesco.

Una partzida inuve totus nos auguramus de biere su hasteddu binchidore, po torrare a pihare 3 puntos hi mancant dae meda tempus, ‘e po torrare a bier unu pahu de allegria ‘e tranquillidade, hussa hi sos pitzoccos de Giulini si sunt privaos.

Sa novidade de husta partzida este hi a pustis de 4 meses ammus a biere zohande Nainggolan, torrau a Hasteddu po azudare a totus sos humpanzos.

S’istropiu de Rog est imbetzes unu dannu mannu e sihuramente at a tohare de homporare carchi zovanu iì garantada sa ortza hi su zohadore Croatu at sempere tentu.

Di Francesco po sa partzida de oe at muttiu 23 zohadores, ma galu no ishimus sos hi ant a zohare.

Su Benevento imbetzes est holande unu bellu momentu de gratzia, de sehuru ant a zohare prus tranquillos de sos sardos crihande de che ghirare a domo sos tres puntos

