S’allenadore de su Hasteddu, Lenardu Semplici at histionau in sa cunferentzia Istampa hi at attu innantis de sa partzida de cras in Genova, hontra ‘e sa Sampdoria.

At histionau de paritzas histiones, de sos zohadores istropiaos, de sa Sampdoria, de sa classica e de hommente sunt zohande tzertos zohadores: “ tenimus carchi zohadore addoloriu , Simeone e Rugani sunt mezorande e po cras los appo convocaos, Sottil si depet pasare galu po 10 dies.

Torrat Lykogiannis, no isho si cras at a zohare dae su comintzu, Zappa e Nandes ant attu hosas bonas hontra ‘e su Bologna.

Sa Sampdoria est un’iscuadra orte, zohant bene in totus sas zonas de su campu, ma nois dopimus sighire s’andatzu de sas urtimas 2 partzidas.

Duas partzidas bintas nos ant attu aher unu bellu brinchiu in classifica, dopimus sighire a cresher, podimus sighire a mezorare.

Appo ahattau un’iscuadra timorosa e pessamentosa hando soe arribau a Hasteddu, su triballu prus mannu lu semmus ahende supra ‘e hustu, dopiabamus humprender hi zohamus po unu Populu, po una Regione.

Po sa difesa no appo galu detzisu hie at zohare, appo a histionare hin sos dutores innantis de narrer sos 11 hi ant a intrare dae su comintzu.

Po hustas duas partzidas hi ammus attu, ant zohau sos zohadores prus mannos, mi serbiat prus esperientzia”.

Hustas urint sas pagragulas hi at nau s’allenadore Semplici, heret hi sos zohadores suos siant semper carrigos e in gana de binchere.

