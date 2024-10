Su Hasteddu, hustu merie a sas 6, zohat in sa “ Sardegna Arena”, hontra ‘e sa Roma, mancat Nainggolan po iscualifica.

Bisonzat de aher puntos, po crihare de abbarrare achante a su Torino e a su Benevento.

Sa Roma at a pessare su prus a sa partzida de europa League, ma a issos puru serbint sos puntos in campionau si herent essire in sas prima 6 de sa classifica de sa Serie A.

Lenardu Semplici in conferentzia istampa at nau: “ ummis istettios huntentos si sa Roma, hustu merie, esset bennia a nohe a si aher una gita, ma lassande sas brullas a unu hirru, non at a esser gai de sehuru.

Sigo a narrer su ‘e sas partzidas holàs, non tenimus nudda ‘e perder, dipendet totu dae nois, dae sa gana de bincher hi ammus a tenner, dae nohe a sa fine de su campionau, dopimmus pessare solu a bincher totu sas partzidas”.

Sa mancada de Nainggolan, est unu dannu mannu po s’iscuadra, galu non si ishit hie at a zohare a su postu suo, s’Allenadore de sos Sardos non at nau nudda.

At a hambiare carchi zohadore, po aher pasare hie at zohau de prus merhulis holau in Udine, non at a poder zohare Pereiro, est risurtau positivu a su Covid e Sottili est galu istroppiau.

