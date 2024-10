Su Hasteddu est hambiande allenadore, finit s’esperientzia de Di Francesco in Sardinna, a pustis hi Giulini l’abiat illonghiau su huntrattu.

Unu muntone de partzidas perdias, un’iscuadra hene zohu e bintazas pahu gana de zohare, sa Sotziedade Sarda dopiat hambiare a mala boza.

Lenardu Semplici at a esser s’allenadore nobu de su Hasteddu, sa Sotziedade Sarda at atzettau su hi Semplici heriat.

Semplici at a firmare unu huntrattu bintzas a Làmpadas de su 2022, prima depet serrare hin sa Spal.

Ant nau hi Giulini at crihau innantis de muttire a Semplici, a Donadoni e a pustis a Andreazzoli, ma nessunu de sos duos s'est postu de accordu hin su Presidente.

Ammus a bier si Semplici at a hambiare s’andatzu de s’iscuadra e si c’at a bohare su Hasteddu dae sos urtimos postos de sa classìfica.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22