Serbiat de urgentzia unu hi esset zohau in centru ‘e campu bidu hi abiant attu moere a Oliva a su Valencia e Caligara a s’Ascoli, imbetzes su Hasteddu at pihau unu difensore.

Daniele Rugani, nashiu in su 1994 arribat dae sa Juve a pustis hi l’abiant mandau a zohare in Francia hin su Rennes.

A zohau 7 partzidas in sa Natzionale Italiana in sos annos 2016 e 2018, unu zohadore meda bravu pihau in s’urtima die de su mercau de iberru.

Lu heriant su Parma e su Bologna, ma su Hasteddu las at frigàs ambas duas e s’at assihurau sas zohadas de Rugani.

At accabau s’imprestiu Ounas, est torrau a su Napoli hi l’at bendiu derettu a su Crotone , sunt arribaos a Hasteddu in su mercau de iberru, Nainggolan, Calabresi, Duncan e Rugani, in prus est arribau Asamoah.

Sunt partios po zohare in atterube, Pisacane, Faragò, Ounas, Pinna, Caligara e Oliva.

Ammus a bier si Rugani paris hin sos atteros zohadores hi sunt arribaos ant a arrennèsher de hambiare sas sortes de su Hasteddu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22