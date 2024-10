Su fantinu de Sindia Carlo Sanna est su Sardu de s'annu 2017. Su 34,8% de sos leggidores de Sardegna Live l'ant votadu in sa quinta ediscione de su premiu chi est istadu binsu in sos annos passados dae Daniele Conti (2013), sos Tazenda (2014), Maria Giovanna Cherchi (2015), Gian Daniele Calbini chin s'elveghe Desolina (2016).

Su cuncursu, chi at apidu pius de 200.000 cunpartiduras, est istadu detzisu dae mizas e mizas de votos. Carlo Sanna, in su mese de austu, bincheit su Palu de Siena chin sa casacca de s'Onda e currende su caddu Porto Alabe, sardu isse puru de Mores, e dedichende sa binchida a su frade Giuliano chi est mortu.

S'umilidade e sa generosìa sua sunt piaghidas a sos leggidores chi lu ant preferidu a sos atteros cuncurrentes de su mundu de s'isport, de sa cultura, de s'ispettaculu e de sa sotziedade tzivile.

Benechelfidu in su trabagliu e in sa vida, Carlo Sanna est unu bellu esempiu de sardu chi at appidu fortuna in terra anzena fattendesi onore e onorende sa Sardigna mantessi in su mundu.

“Currere est semper una binchida, finas cando no si binchet - at nadu Carlo Sanna - mescamente canto intendes intro de a tie s'affettu mannu de sa zente”.