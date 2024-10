Su cuncordu "Sas Bator Colonnas" de Iscanu est arrividu in America inue at a essere ospite de su 63° Meeting of the Society for the Ethnomusicology (SEM), sa manifestascione pius importante a livellu internatzionale dedicada a s’etnomusicologia. S’eventu est in programma in Albuquerque, in s’istadu de su New Mexico.

Sa formascione est cumposta dae Francesco Fodde (boghe), Antioco Milia (basciu),  Antonio Carboni (mesa boghe) e Stefano Desogos (contra). Su cuncordu de Iscanu est partidu gratzias a sa collaborascione chin l'etnomusicologu Diego Pani, chi s’annu passadu aiat già presentadu a su SEM una relascione de un istudiu sou subra su cuncordu iscanesu.

S’esibiscione l’ant fata su 16 de Sant’Andria a s’Outpost Performance Space e, in cussa occasione, sos giovanos sardos ant postu in sa pagina Facebook issoro unu bellu video inue s’ident issos cantende in dainanti de su “skyline” de Los Angeles.