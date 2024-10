Su Cossizu regionale, oe, chin 30 votos pro su eja e 4 pro su nono, at acontzadu una legge de su 2015 e at detzisu chi sas vintinoe biddas sardas chi no sunt mai intradas in su sistema de Abbanoa podent sighire bai.

Sas biddas chi ant a poder sighire a bistare fora de Abbanoa sunt Azos, Anela, Artzana, Bessude, Bonacatu, Botida, 'Urtei, Burcei, Su Burgu, Cabuderra, Cheremule, Isporlatu, Frumini Majori, 'Adoni, Lotzorai, Modolo, Nuxis, Ortzai, Paulle, Peifugas, Santeru, Arresi, Santulussurzu, Serramanna, Seui, Tertenia, Teulada, Biddamanna Strisali e Villasimius.

Sa Regione, poi, est passada dae aer su 70% a tenner su 20% de su capitale sotziale de s'ente e s'est impignada a lassare su restu de su capitale chi teniat finas a oe a sas biddas intro e su 2020.

Su Comitadu istitutzionale de s'ente nou at a essere frommadu dae su presidente de sa Regione e deghe sindigos ischirriados dae su Cal, e in mesu de a issos at a essere elegidu su presidente.

S'est ottennidu finas chi siat assegurada una cantidade minima de abba a sas familias chi vivent chin pagu. "S'abba est de totu e pro totu - at nadu Eugenio Lai, chi at apidu s'idea - custu dirittu est unu dirittu a sa vida, diai comente si narat in sa Declaratzione Universale de sos dirittos de s'omine".