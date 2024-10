Est finida 2-2 sa partida chi su Casteddu at giogadu chin sa Sampdoria de Genova in sa Sardigna Arena.

Sos nostros fint perdende 2-0 e sunt resessidos a parregiare gratzias a sas retes signadas dae Farias e dae Pavoletti chi ant permissu a su Casteddu de conchistare unu puntu de importu mannu pro sa classifica de Serie A.

Su Casteddu, chi est chirchende de si salvare, no s'est fattu assuconare dae sos infortunios chi sunt capitados a sos giogadores suos prima de giogare e mentras fint gioghende (Rafael, Ceppitelli, Faragò e Dessena).

Sa Sampdoria at signadu s'1-0 a su minutu 11 chin Quagliarella chi at fattu su e duos a su minutu 19. Poi de unu primu tempus diffitzile abberu, su Casteddu in sa segunda parte de sa partida at bogadu coraggiu e Farias che l'at bettada intro a su minutu 56. Poi de battoro minutos est toccadu a Pavoletti chi at fattu a manera de che sighire sos ligures.

In sos ultimos minutos sa Sampdoria at chircadu in donzi manera de binchere sa partida ma su portieri de su Casteddu, Cragno, no bi nde at fattu intrare pius mancu una e a su minutu 90 sos sardos ant pottidu faghere festa pro unu puntu chi, pro comente si fint postas sas cosas, balet meda, ma meda de pius.