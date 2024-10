Fudi su mese de Capidanni de su 2019, hando ant postu in pelea maridu e muzere, poite teniant su izu hin paritzos problemas de salude e l’abiant depiu ricoberare in s’ispidale Santu Frantziscu de Nugoro.

Su pitzinnu lu teniant mantesu a gana e teniat bisonzu de sa vitamina B12.

De husta faina d’ant histionau bintzas in su Senau, de pretzisu sos de su M5s.

Po su babbu e sa mamma de su pitzinnu, hi mandihavant petzi veganu, fudi fatta partire una denuntzia dae sa Procura de Nugoro, e hommo lis ant a faher su protzessu po dannos personales.

Dae su hi ant iscrittu sos gionrnales Sardos, sas dies holàs dopiat cumintzare su protzessu, ma s’abocada de sos imputaos, Caterina Zoroddu, at dimandau e ottenniu dae su Zuighe, de los poder amittere a s’istitutu de sa “messa alla prova”.

Ant frimau su protzessu, ma su Zuighe at imbiau sos paperis a sos ufitzios hi ahent sos progettos po los ponnenere a sos triballos “socialmente Utili”.

Sehundu sa Procura de Nugoro, sos imputaos, abiant fattu bennere dannos de salude a su izu issoro, l’abiant privau de meda tipos de mandihu importantes po su creshere de su pitzinnu, una fudi sa vitamina B12.

Sa coppia, dies a pustis aere ricoberau su izu, non abiant atrogau hi urint veganos e hi abiant pihau su pitzinnu a s’ispidale poite si fudi intesu male, ma hi non dipendiat dae sa gana.sos dutores, una borta hi ant bisitau su pitzinnu, sis sunt abizaos hi fudi tropu lanzu e meda istrahu e teniat bisonzu de paritzas vitaminas.

L’abiant derettu ricoberau, dandeli atttentzione e fattu mandihare in su modu prus zustu po li aher torrare sas ortzas hi c’abiat perdiu.

