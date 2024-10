Oe est una die hi medas non podent irmentihare, poite in die de oe est nashiu un ommine hi totus ammus honnotu po sas battallas hi at attu po sa libertade.

Antoni Gramsci, nashit in Ales su 22 de ghennarzu de su 1891, 128 annos a oe, izu de Frantziscu Gramsci e de Zuseppina Marcialis.

Dae minoreddu, at semper tentu abilidade in ishola, e mancari in familia essent unu pahu tribulaos, rennesit a pihare sa licentzia Ginnasiale in Santu Lussùrzu.

Socialista dae zovanu, gherravat po s’Indipendentzia de sa Sardinna, semper hontra sas classes politicas Italianas, totu sa bida ahende su reverde po difender su populu.

In su 1911 pihat su diploma, a pustis partit a Torino e iscriet articulos po carchi redatzione, “Il Grido del Popolo” e po “L’Avanti”.

Est istau Direttore de sa rivista “L’Ordine Nuovo”, inube hossizavada a sa zente de esser semper informaos po non biver de innorantes.

In su 1921 est istau unu de hussos hi ant attu nashire su Partzidu Comunista Italianu, dopo pahos annos benint persighios dae sos Fascistas, depent sighire a fura sas attividades de su Partzidu.

In su 1923 si hojuvat hin Giulia Schucht, ahent duos izos, Delio e Zulianu.

In su 1924 ahe nashire sa rivista “s’Unità”, atta po s’unidade de unu populu hontra ‘e su fascismu, ma Mussolini no acussentit prus sa libertade de poder iscriere.

Su 1926 , de pretzisu su 5 de Santu Gavini , intrat a presone, benit hundennau a 20 annos de recrusione.

Su Zuiche sa die de su protzessu abiat nau: ” dopimus aher a modu hi hustu herveddu non funzionet”.

Antoni Gramsci, mancari in galera, non firmat de iscrier, 33 cuadernos inube hontat totu sos pessamentos suos.

Benit attu essire dae galera su 21 de Abrile de su 1937, morit a pustis ses dies dae sa libertade.

Antoni Gramsci at attu honnosher sos pessamentos suos in totu su mundu, galu hommo in medas los istudiant.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22