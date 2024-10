Su Sindihu de Cabras, Andria Abis, est pesande abolotu puite non cheret hi sos Zigantes de Mont’e Prama benzant pihaos a Hasteddu po los restaurare, su Sindihu a nau hi est zustu hi abbarent in Cabras puite bisonzat de balorizare hustos repertos in sos terrinos inube los ant buscaos.

Homente a su sindihu Abis, la pessat a sa matessi manera bintzas su Presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas, at nau a sos de s’ANSA: “ sos Zigantes depent abbarare in Cabras po sos triballos hi lis depent aher, si poder puru pessare de ahe hustos triballos in modu hi sa zente los potzat bier, sunt hosas hi ahent in medas sitos archeologicos”.

Su presidente Solinas at azuntu: “ in su 2019 ammus dau a sa Comuna ‘e Cabras 500 miza de euros po balorizare e irmanniare su situ. Mont’e Prama depet esser unu lohu meda importante po sos turistas, e hommente su situ ‘e Cabras, bintzas totu sos sitos archeologicos de sa Sardinna depent esser balorizaos e sighios”.

Est interbenniu bintzas su Hussizeri de Sa Regione de su M5S, Alessandro Solinas, issu puru est de su pessamentu hi non si che depent pihare sas istatuas a Hasteddu, at nau: “est su momentu zustu po aher torrare a partire hommente si tohat su museo de Cabras e su situ de Mont’e Prama, bisonzat de tenner rispettu e meda attentziones po hustu lohu”.

